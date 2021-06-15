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Возле Крыма задержали инженера буровой установки, который работал на оккупантов

Вторник, 15 июня 2021, 10:54

Работнику незаконно захваченного ПАО "Черноморнефтегаз" Годованцу Руслану сообщили о подозрении за нарушение порядка въезда и выезда на оккупированный полуостров.

Источник: пресс-служба прокуратуры Крыма, собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: Работнику оккупационного предприятия "Черноморнефтегаз" сообщили о подозрении по факту нарушения порядка въезда/выезда с/на временно оккупированную территорию полуострова Крым (ч. 2 ст. 332 - 1 УК).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

По словам источника УП, речь идет о Руслане Годованце.

В "Черноморнефтегазе" он работал в должности инженера материально-технического ресурса плавучей буровой установки "Петр Годованец" (после оккупации переименован в "Крым-2").

Его обнаружили при пересечении КПВВ "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом.

В период с 2015 года по май 2021 года Годованец систематически выезжал через закрытые морские порты на оккупированную территорию полуострова к указанной буровой установки, обеспечивая ее работу.

Украинская правда
Темы: Крымоккупация


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