Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Возле Крыма задержали инженера буровой установки, который работал на оккупантов

Вторник, 15 июня 2021, 10:54
Возле Крыма задержали инженера буровой установки, который работал на оккупантов

Работнику незаконно захваченного ПАО "Черноморнефтегаз" Годованцу Руслану сообщили о подозрении за нарушение порядка въезда и выезда на оккупированный полуостров.

Источник: пресс-служба прокуратуры Крыма, собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: Работнику оккупационного предприятия "Черноморнефтегаз" сообщили о подозрении по факту нарушения порядка въезда/выезда с/на временно оккупированную территорию полуострова Крым (ч. 2 ст. 332 - 1 УК).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

По словам источника УП, речь идет о Руслане Годованце.

В "Черноморнефтегазе" он работал в должности инженера материально-технического ресурса плавучей буровой установки "Петр Годованец" (после оккупации переименован в "Крым-2").

Его обнаружили при пересечении КПВВ "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом.

В период с 2015 года по май 2021 года Годованец систематически выезжал через закрытые морские порты на оккупированную территорию полуострова к указанной буровой установки, обеспечивая ее работу.

Украинская правда
Темы: Крымоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Крым
В НАТО пока не видят признаков того, что судьба Крыма может решиться на переговорах
Из-за низкого спроса отели в оккупированном Крыму снизили цены для туристов до 40%
Россияне заявили, что на въезде в Крым застряли более 1300 авто
Последние новости
23:43
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: