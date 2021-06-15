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Україна працює над зміною позиції нового уряду Німеччини щодо поставок озброєння – Кулеба

Вівторок, 15 червня 2021, 10:59

Україна працює над тим, щоб вже новий уряд Німеччини, який буде створено восени, змінив свою позицію щодо постачання озброєння нашій державі.

Про це міністр сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цей уряд вже не змінить свою позицію, але вже восени за результатами виборів в кінці вересня в Німеччині буде новий уряд. Ми працюємо над тим, щоб вже новий уряд змінив свою позицію з цього питання", - сказав Кулеба.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський хоче, щоб Німеччина підтримала Україну поставками зброї.

"Німеччина не надала нам жодної військової допомоги, але вона могла б це зробити", - сказав він. За його словами, Україні потрібні ракетні катери, патрульні катери, штурмові гвинтівки, радіообладнання та броньована військова техніка.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас дав зрозуміти, що його країна не постачатиме зброю Україні, щоб Росія не відмовлялася від участі у Нормандському форматі.

Співголова німецьких "Зелених" Роберт Габек розкритикував німецький уряд за небажання постачати озброєнні Україні.

Німецький політик нещодавно відвідував Київ і після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що запит керівництва України про "оборонну зброю" є виправданим.

Теми: зброяКулеба ДмитроНімеччинаУкраїна


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