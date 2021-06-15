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Украина работает над изменением позиции нового правительства Германии по поставкам вооружения – Кулеба

Вторник, 15 июня 2021, 10:59

Украина работает над тем, чтобы уже новое правительство Германии, которое будет создано осенью, изменило свою позицию по поставкам вооружения нашей стране.

Об этом министр сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

"Это правительство уже не изменит свою позицию, но уже осенью по результатам выборов в конце сентября в Германии будет новое правительство. Мы работаем над тем, чтобы уже новое правительство изменило свою позицию по этому вопросу", - сказал Кулеба.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский хочет, чтобы Германия поддержала Украину поставками оружия.

"Германия не предоставила нам никакой военной помощи, но она могла бы это сделать", - сказал он. По его словам, Украине нужны ракетные катера, патрульные катера, штурмовые винтовки, радиооборудования и бронированная военная техника.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас дал понять, что его страна не будет поставлять оружие Украина, чтобы Россия не отказывалась от участия в "нормандском формате".

Сопредседатель немецких "Зеленых" Роберт Габек раскритиковал немецкое правительство за нежелание поставлять вооружении Украины.

Немецкий политик недавно посещал Киев и после встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что запрос руководства Украины об "оборонительном оружии" является оправданным.

Темы: оружиеКулеба ДмитрийГерманияУкраина


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