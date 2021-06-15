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Зеленський не бачить сенсу розпускати Раду: поки нардепи працюють

Вівторок, 15 червня 2021, 11:44
Зеленський не бачить сенсу розпускати Раду: поки нардепи працюють

Президент Володимир Зеленський наразі не бачить сенсу в розпуску Верховної Ради і дострокових виборах.

Джерело: Зеленський, спілкуючись із журналістами саміту "Україна 30". Деолігархізація та подолання корупції в Україні

Пряма мова: "Для України сьогодні потрібна стабільність… Я вважаю,  розпускати Раду немає сьогодні сенсу. З точки зору стабільності. Якщо депутати голосують, працюють - прекрасно, ну а якщо ні – тоді немає сенсу в роботі Верховної Ради".

Деталі: Президент зазначив, що впевнений у партії "Слуга народу", він думає, що з боку СН та інших демократичних сил буде підтримка його законодавчій ініціативі – законопроєкту про олігархів.

Зеленський вважає, що влада стала на шлях цивілізованого виходу з-під впливу олігархів. Самим же олігархам він порадив спрямувати свої гроші не на політику, а на добрі справи, які дозволять бізнесменам увійти в історію.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийВерховна Рада
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