Зеленский не видит смысла распускать Раду: пока нардепы работают

Президент Владимир Зеленский пока не видит смысла в роспуске Верховной Рады и досрочных выборах.

Источник: Зеленский, общаясь с журналистами в рамках саммита "Украина 30". Деолигархизация и преодоление коррупции в Украине

Прямая речь: "Для Украины сегодня необходима стабильность... Я считаю, распускать Раду нет сегодня смысла. С точки зрения стабильности. Если депутаты голосуют, работают - прекрасно, ну а если нет - тогда нет смысла в работе Верховной Рады".

Детали: Президент отметил, что уверен в партии "Слуга народа", он думает, что со стороны СН и других демократических сил будет поддержка его законодательной инициативе - законопроекту об олигархах.

Зеленский считает, что власть стала на путь цивилизованного выхода из-под влияния олигархов. Самым же олигархам он посоветовал направить свои деньги не на политику, а на добрые дела, которые позволят бизнесменам войти в историю.