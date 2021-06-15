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Зеленский не видит смысла распускать Раду: пока нардепы работают

Вторник, 15 июня 2021, 11:44
Зеленский не видит смысла распускать Раду: пока нардепы работают

Президент Владимир Зеленский пока не видит смысла в роспуске Верховной Рады и досрочных выборах.

Источник: Зеленский, общаясь с журналистами в рамках саммита "Украина 30". Деолигархизация и преодоление коррупции в Украине

Прямая речь: "Для Украины сегодня необходима стабильность... Я считаю, распускать Раду нет сегодня смысла. С точки зрения стабильности. Если депутаты голосуют, работают - прекрасно, ну а если нет - тогда нет смысла в работе Верховной Рады".

Детали: Президент отметил, что уверен в партии "Слуга народа", он думает, что со стороны СН и других демократических сил будет поддержка его законодательной инициативе - законопроекту об олигархах.

Зеленский считает, что власть стала на путь цивилизованного выхода из-под влияния олигархов. Самым же олигархам он посоветовал направить свои деньги не на политику, а на добрые дела, которые позволят бизнесменам войти в историю.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийВерховная Рада
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