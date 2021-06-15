Керівництво "оборонного" заводу у Львові спіймали з хабарем  

У Львові Служба безпеки України викрила корупційний механізм, організований посадовцями державного підприємства Міністерства оборони України.

Джерело: СБУ, джерело "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: За даними УП, йдеться про державне підприємство "Львівський завод збірних конструкцій", що підпорядкований Міноборони.

СБУ стало відомо, що директор підприємства та в.о. головного інженера налагодили схему отримання "відкатів".

В обхід встановленої процедури, без погодження регіонального Фонду державного майна України, вони здавали в оренду складські приміщення за значно заниженою вартістю. Ціна послуг залежала від масштабності орендованих площ.

Правоохоронці затримали зловмисників "на гарячому" під час отримання 52 тисяч гривень неправомірної вигоди.

У ході санкціонованих слідчих дій за місцем роботи фігурантів провадження правоохоронці виявили чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність.

За попередніми підрахунками, зловмисники завдавали державі збитків на півмільйона гривень щомісяця.

Затриманим буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Встановлюється можлива причетності й інших посадових осіб вищевказаної установи до протиправної діяльності.

Операцію із викриття оборудки проводили оперативники УСБУ спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.