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Руководство "оборонного" завода во Львове поймали на взятке

Вторник, 15 июня 2021, 12:02

Во Львове Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм, организованный должностными лицами государственного предприятия Министерства обороны Украины.

Источник: СБУ, источник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным УП, речь идет о государственном предприятии "Львовский завод сборных конструкций", который подчинен Минобороны.

 

СБУ стало известно, что директор предприятия и и.о. главного инженера наладили схему получения "откатов". 

В обход установленной процедуры без согласования регионального Фонда государственного имущества Украины, они сдавали в аренду складские помещения по значительно заниженной стоимости. Стоимость услуг зависела от масштабности арендованных площадей.

Правоохранители задержали злоумышленников "на горячем" во время получения 52 тысяч гривен неправомерной выгоды.

 
 

В ходе санкционированных следственных действий по месту работы фигурантов производства правоохранители обнаружили черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

 

По предварительным подсчетам, злоумышленники причиняли государству ущерб на полмиллиона гривен ежемесячно.

 

Задержанным будет сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Продолжаются следственные действия. 

Устанавливается возможна причастности и других должностных лиц вышеуказанного учреждения к противоправной деятельности.

Операцию по разоблачению сделки проводили оперативники УСБУ совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

Валентина Романенко, Алена Рощенко, УП
Темы: МинобороныЛьвоввзяткаСБУ


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