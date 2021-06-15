Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Руководство "оборонного" завода во Львове поймали на взятке

Вторник, 15 июня 2021, 12:02
Руководство оборонного завода во Львове поймали на взятке

Во Львове Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм, организованный должностными лицами государственного предприятия Министерства обороны Украины.

Источник: СБУ, источник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным УП, речь идет о государственном предприятии "Львовский завод сборных конструкций", который подчинен Минобороны.

 

СБУ стало известно, что директор предприятия и и.о. главного инженера наладили схему получения "откатов". 

В обход установленной процедуры без согласования регионального Фонда государственного имущества Украины, они сдавали в аренду складские помещения по значительно заниженной стоимости. Стоимость услуг зависела от масштабности арендованных площадей.

Правоохранители задержали злоумышленников "на горячем" во время получения 52 тысяч гривен неправомерной выгоды.

 
 

В ходе санкционированных следственных действий по месту работы фигурантов производства правоохранители обнаружили черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

 

По предварительным подсчетам, злоумышленники причиняли государству ущерб на полмиллиона гривен ежемесячно.

 

Задержанным будет сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Продолжаются следственные действия. 

Устанавливается возможна причастности и других должностных лиц вышеуказанного учреждения к противоправной деятельности.

Операцию по разоблачению сделки проводили оперативники УСБУ совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

Валентина Романенко, Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: МинобороныЛьвоввзяткаСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Минобороны
Украине будет трудно получить приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе - глава Минобороны Эстонии
Резников поговорил с главой Пентагона и анонсировал "хорошие новости"
На днях в Макеевке ВСУ уничтожили склад ракет к "Градам" – Минобороны
Последние новости
23:43
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: