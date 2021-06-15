Руководство "оборонного" завода во Львове поймали на взятке

Во Львове Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм, организованный должностными лицами государственного предприятия Министерства обороны Украины.

Источник: СБУ, источник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным УП, речь идет о государственном предприятии "Львовский завод сборных конструкций", который подчинен Минобороны.

СБУ стало известно, что директор предприятия и и.о. главного инженера наладили схему получения "откатов".

В обход установленной процедуры без согласования регионального Фонда государственного имущества Украины, они сдавали в аренду складские помещения по значительно заниженной стоимости. Стоимость услуг зависела от масштабности арендованных площадей.

Правоохранители задержали злоумышленников "на горячем" во время получения 52 тысяч гривен неправомерной выгоды.

В ходе санкционированных следственных действий по месту работы фигурантов производства правоохранители обнаружили черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

По предварительным подсчетам, злоумышленники причиняли государству ущерб на полмиллиона гривен ежемесячно.

Задержанным будет сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Продолжаются следственные действия.

Устанавливается возможна причастности и других должностных лиц вышеуказанного учреждения к противоправной деятельности.

Операцию по разоблачению сделки проводили оперативники УСБУ совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.