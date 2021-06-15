Руководство "оборонного" завода во Львове поймали на взятке
Во Львове Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм, организованный должностными лицами государственного предприятия Министерства обороны Украины.
Источник: СБУ, источник "Украинской правды" в правоохранительных органах
Детали: По данным УП, речь идет о государственном предприятии "Львовский завод сборных конструкций", который подчинен Минобороны.
СБУ стало известно, что директор предприятия и и.о. главного инженера наладили схему получения "откатов".
В обход установленной процедуры без согласования регионального Фонда государственного имущества Украины, они сдавали в аренду складские помещения по значительно заниженной стоимости. Стоимость услуг зависела от масштабности арендованных площадей.
Правоохранители задержали злоумышленников "на горячем" во время получения 52 тысяч гривен неправомерной выгоды.
В ходе санкционированных следственных действий по месту работы фигурантов производства правоохранители обнаружили черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.
По предварительным подсчетам, злоумышленники причиняли государству ущерб на полмиллиона гривен ежемесячно.
Задержанным будет сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Продолжаются следственные действия.
Устанавливается возможна причастности и других должностных лиц вышеуказанного учреждения к противоправной деятельности.
Операцию по разоблачению сделки проводили оперативники УСБУ совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.