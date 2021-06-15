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СБУ викрила чергову схему фальсифікації ПЛР-тестів: до ₴100 тисяч "прибутку"

Вівторок, 15 червня 2021, 12:15

Служба безпеки України викрила у Черкасах схему фальсифікацій результатів ПЛР-тестів: щомісяця ділки виготовляли до 100 підроблених довідок, у тому числі іноземного зразка для виїзду за кордон.

Джерело: СБУ

Деталі: Оборудку організувала юрист однієї з місцевих комерційних структур. Через власні зв’язки серед представників декількох медлабораторій вона налагодила виготовлення фальшивих довідок з негативним результатом на COVID-19.

Готову підробку організатор схеми пропонувала клієнтам, серед яких були громадяни, які планували виїзд за кордон. Форма заповнення і вартість "довідки" залежали від її терміновості і країни, куди збиралися клієнти.

 

За оперативною інформацією, щомісячний "прибуток" учасників оборудки становив майже 100 тисяч грн.

Організатор схеми передавала фальшиві документи замовникам під час зустрічей у кавʼярнях.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушниці про підозру.

Українська правда
Теми: СБУ


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