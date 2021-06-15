СБУ разоблачила очередную схему фальсификации ПЦР-тестов: до ₴100 тысяч "прибыли"

Служба безопасности Украины разоблачила в Черкассах схему фальсификаций результатов ПЦР-тестов: ежемесячно дельцы изготавливали до 100 поддельных справок, в том числе иностранного образца для выезда за границу.

Источник: СБУ

Детали: Схему организовала юрист одной из местных коммерческих структур. Через собственные связи среди представителей нескольких медлабораторий она наладила изготовление фальшивых справок с отрицательным результатом на COVID-19.

Готовую подделку организатор схемы предлагала клиентам, среди которых были граждане, которые планировали выезд за границу. Форма заполнения и стоимость "справки" зависели от ее срочности и страны, куда собирались клиенты.

По оперативной информации, ежемесячный "доход" участников сделки составил почти 100 000 грн.

Организатор схемы передавала фальшивые документы заказчикам во время встреч в кафе.

Сейчас решается вопрос о сообщение правонарушительнице о подозрении.