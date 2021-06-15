Потік нелегалів з Білорусі до Литви збільшився майже в 5 разів

З початку року прикордонники Литви затримали вже 387 іноземців, які намагалися нелегально перетнути кордон з Білорусі, і це в п'ять разів більше, ніж за весь 2020 рік.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані оприлюднила Служби державної охорони кордону Литви.

Зокрема, повідомляється, що в минулі вихідні прикордонники у двох районах затримали 58 мігрантів, які нелегально в'їхали в Литву з Білорусі. Більшість нелегалів - громадяни Іраку.

Для порівняння минулого року при спробі нелегально перетнути кордон було затримано 81 іноземця, в 2019-му - 46 нелегальних мігрантів, у 2018 році - 104.

"У зв'язку з недавнім збільшенням числа таких випадків прикордонна служба посилила безпеку кордону з Білоруссю. Крім різних організаційних заходів, до цієї ділянки були відряджені прикордонники з інших підрозділів і виділені додаткові технічні ресурси", - йдеться в повідомленні.

Раніше прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що потоки нелегальних мігрантів з Білорусі досягли історичного максимуму. За її словами, білоруський режим нещодавно обіцяв наповнити Європу нелегалами.

В кінці травня Олександр Лукашенко заявив, що досі Мінськ зупиняв наркотики і мігрантів на кордоні з Литвою, але після міжнародної реакції на примусову посадку пасажирського літака Ryanair і введення нових санкцій, цього робити не буде.