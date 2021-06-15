Поток нелегалов из Беларуси в Литву увеличился почти в пять раз

С начала года пограничники Литвы задержали уже 387 иностранцев, пытавшихся нелегально пересечь границу из Беларуси, и это в пять раз больше, чем за весь 2020 год.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные обнародовала Служба государственной охраны границы Литвы.

В частности, сообщается, что в минувшие выходные пограничники в двух районах задержали 58 мигрантов, нелегально въехавших в Литву из Беларуси. Большинство нелегалов - граждане Ирака.

Для сравнения в прошлом году при попытке нелегально пересечь границу задержали 81 иностранца, в 2019-м - 46 нелегальных мигрантов, в 2018 году - 104.

"В связи с недавним увеличением числа таких случаев пограничная служба усилила безопасность границы с Беларусью. Кроме различных организационных мероприятий, к этому участку были прикомандированы пограничники из других подразделений и выделены дополнительные технические ресурсы", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что потоки нелегальных мигрантов из Беларуси достигли исторического максимума. По ее словам, белорусский режим недавно обещал наполнить Европу нелегалами.

В конце мая Александр Лукашенко заявил, что до сих пор Минск останавливал наркотики и мигрантов на границе с Литвой, но после международной реакции на принудительную посадку пассажирского самолета Ryanair и введения новых санкций, этого делать не будет.