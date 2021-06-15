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Силовики зімітували викрадення сербського бізнесмена в Україні: "замовила" дружина

Вівторок, 15 червня 2021, 12:39
Силовики зімітували викрадення сербського бізнесмена в Україні: замовила дружина
Фото: ОГПУ

Силовики зімітували викрадення, щоб попередити вбивство громадянина Сербії, якого в Україні "замовила" дружина для заволодіння майном на понад 6 мільйонів євро перед розлученням. 

Джерело: повідомлення ОГПУ, "Київ Оперативний", джерела УП у правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, дружина та брат потерпілого залучили до "справи" громадянина України. Вони начебто планували викрадення та вбивство громадянина Сербії, щоб заволодіти майном на загальну суму понад 6 мільйонів євро. 

Вказується, що начебто бізнесмен хотів розлучитись з дружиною та позбавити її фінансів. Саме тому вона разом із братом начебто запланували його позбутись – викрасти, змусити підписати необхідні документи та вбити. 

Організатору злочину, українцю, який тимчасово проживав за кордоном, жінка передала інформацію про чоловіка. Вона розповіла, що бізнесмен кілька разів на рік приїжджає до України для контролю діяльності підпорядкованих йому підприємств. 

За ліквідацію чоловіка жінка пообіцяла квартиру у Москві вартістю 2 мільйони доларів. 

На початку червня після замовлення злочину українські правоохоронці провели спецоперацію. Вони зімітували викрадення потерпілого в Києві, щоб перевірити подальші наміри організаторів, які на той час перебували у Сербії. 

Джерела УП підтвердили, що відео, яке опублікували на каналі "Київ Оперативний" є імітацією викрадення бізнесмена. 

У прокуратура повідомили, що після того, як один із організаторів приїхав до України та оплати 10 тисяч доларів за виконання першої частини розробленого плану, його затримали.  

Наразі чоловіку повідомили про підозру за фактами закінченого замаху на незаконне позбавлення волі та викрадення людини та закінченого замаху на умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, на замовлення у складі  організованої групи. Організатору вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Також готується запит про міжнародну правову допомогу щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших замовників злочину.

Українська правда

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