Силовики сымитировали похищение сербского бизнесмена в Украине: "заказала" жена

Силовики сымитировали похищение, чтобы предупредить убийство гражданина Сербии, которого в Украине "заказала" жена для завладения имуществом более чем 6 миллионов евро перед разводом.

Источник: сообщение ОГПУ, "Киев Оперативный", источники УП в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, жена и брат потерпевшего привлекли к "делу" гражданина Украины. Они якобы планировали похищение и убийство гражданина Сербии, чтобы завладеть имуществом на общую сумму более 6 миллионов евро.

Указывается, что якобы бизнесмен хотел развестись с женой и лишить ее финансов. Именно поэтому она вместе с братом якобы запланировали от него избавиться – похитить, заставить подписать необходимые документы и убить.

Организатору преступления, украинцу, который временно проживал за границей, женщина передала информацию о муже. Она рассказала, что бизнесмен несколько раз в год приезжает в Украину для контроля деятельности подчиненных ему предприятий.

За ликвидацию мужа женщина пообещала квартиру в Москве стоимостью 2 миллиона долларов.

В начале июня после заказа преступления украинские правоохранители провели спецоперацию. Они сымитировали похищение потерпевшего в Киеве, чтобы проверить дальнейшие намерения организаторов, которые в то время находились в Сербии.

Источники УП подтвердили, что видео, которое опубликовали на канале "Киев Оперативный" является имитацией похищения бизнесмена.

В прокуратуре сообщили, что после того, как один из организаторов приехал в Украину и оплаты 10 тысяч долларов за выполнение первой части разработанного плана, его задержали.

Сейчас мужчине сообщили о подозрении по фактам законченного покушения на незаконное лишение свободы и похищение человека и законченного покушения на умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений, по заказу в составе организованной группы. Организатору уже избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Также готовится запрос о международной правовой помощи по привлечению к уголовной ответственности других заказчиков преступления.