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COVID у Києві: одужань у 8 разів більше ніж нових хворих

Вівторок, 15 червня 2021, 12:41
COVID у Києві: одужань у 8 разів більше ніж нових хворих
Фото КМДА

За добу 14 червня у столиці зафіксували 243 нових випадки коронавірусу, 4 хворих померли, водночас подолали вірус 2 047 осіб.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "243 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 4 людини".

 

Деталі: Серед нових хворих 146 жінок віком від 19 до 94 років, 84 чоловіки віком від 21 до 81 року, 1 дівчинка 15 років та 12 хлопчиків від 2 до 17 років.

39 хворих госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (52), Дніпровському (36) та в Шевченківському (28) районах.

Станом на 15 червня у столиці вже 211 181 підтверджений випадок коронавірусу, 5 160 хворих померли, подолали вірус 198 921 мешканець Києва, з них 2 047 за минулу добу.

Українська правда

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Теми: коронавірусКиїв
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