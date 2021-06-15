COVID у Києві: одужань у 8 разів більше ніж нових хворих
Вівторок, 15 червня 2021, 12:41
За добу 14 червня у столиці зафіксували 243 нових випадки коронавірусу, 4 хворих померли, водночас подолали вірус 2 047 осіб.
Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка
Пряма мова Кличка: "243 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 4 людини".
Деталі: Серед нових хворих 146 жінок віком від 19 до 94 років, 84 чоловіки віком від 21 до 81 року, 1 дівчинка 15 років та 12 хлопчиків від 2 до 17 років.
39 хворих госпіталізували.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (52), Дніпровському (36) та в Шевченківському (28) районах.
Станом на 15 червня у столиці вже 211 181 підтверджений випадок коронавірусу, 5 160 хворих померли, подолали вірус 198 921 мешканець Києва, з них 2 047 за минулу добу.
Українська правда