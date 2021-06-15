Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

COVID у Києві: одужань у 8 разів більше ніж нових хворих

Вівторок, 15 червня 2021, 12:41
Фото КМДА

За добу 14 червня у столиці зафіксували 243 нових випадки коронавірусу, 4 хворих померли, водночас подолали вірус 2 047 осіб.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "243 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 4 людини".

 

Деталі: Серед нових хворих 146 жінок віком від 19 до 94 років, 84 чоловіки віком від 21 до 81 року, 1 дівчинка 15 років та 12 хлопчиків від 2 до 17 років.

39 хворих госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (52), Дніпровському (36) та в Шевченківському (28) районах.

Станом на 15 червня у столиці вже 211 181 підтверджений випадок коронавірусу, 5 160 хворих померли, подолали вірус 198 921 мешканець Києва, з них 2 047 за минулу добу.

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ізраїль завдав авіаударів по Cектору Гази

Шкільний вчитель переміг на президентських виборах у Перу

"Група смерті" Євро-2020: Португалія та Франція стартують з перемог

Зустріч Байдена з Путіним триватиме 5 годин, без робочого обіду – Білий дім

оновленоЗеленський звільнив дитячого омбудсмена

Новини 15 червня: присяга Вірастюка, реакція на рішення НАТО

Усі новини...
коронавірус
У Молдові вперше за майже рік ніхто не помер від коронавірусу
За добу в Україні виявили більше 1000 нових хворих на COVID, "лідер" - Київ
За добу у світі зафіксували ледь більше 300 тисяч нових COVID-інфікувань
Останні новини
03:46
WWF: Щодня у світі використовують 7 мільярдів масок
02:46
Ізраїль завдав авіаударів по Cектору Гази
02:00
В Афганістані вбили п'ятеро вакцинаторів від поліомієліту
01:13
Transparency International: Пандемія призвела до загострення корупції в усьому ЄС
00:26
Шкільний вчитель переміг на президентських виборах у Перу
23:55
"Група смерті" Євро-2020: Португалія та Франція стартують з перемог
23:40
Роналду побив декілька історичних рекордів на Євро
22:53
Зустріч Байдена з Путіним триватиме 5 годин, без робочого обіду – Білий дім
22:32
ЄС та США пообіцяли підтримувати Україну та домовилися разом реагувати на дії РФ
21:57
Новини економіки: податкова амністія, НАЗК про призначення Вітренка
Усі новини...