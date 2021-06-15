COVID в Киеве: выздоровлений в 8 раз больше чем новых больных

За сутки 14 июня в столице зафиксировали 243 новых случая коронавируса, 4 больных умерли, вместе с тем преодолели вирус 2 047 человек.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "243 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 4 человека".

Детали: Среди новых больных 146 женщин в возрасте от 19 до 94 лет, 84 мужчины в возрасте от 21 до 81 года, 1 девочка 15 лет и 12 мальчиков от 2 до 17 лет.

39 больных госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (52), Днепровском (36) и в Шевченковском (28) районах.

По состоянию на 15 июня в столице уже 211 181 подтвержденный случай коронавируса, 5 160 больных умерли, преодолели вирус 198 921 житель Киева, из них 2 047 за минувшие сутки.