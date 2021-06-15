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Силова спецоперація: галицьких митників викрили на хабарах

Вівторок, 15 червня 2021, 13:11
Силова спецоперація: галицьких митників викрили на хабарах

Правоохоронці викрили службовців Галицької митниці на систематичних хабарях: двох співробітників пункту пропуску "Шегині" затримано.

Джерело: Київська міська прокуратура, ДБР

Деталі: За даними слідства, службовці Галицької митниці Держмитслужби систематично висловлювали вимогу громадянам про надання їм неправомірної вигоди за безперешкодне проходження митних формальностей та не створення штучних перешкод під час митного контролю переміщуваних через митний кордон України експрес відправлень (посилок).

Сума неправомірної вигоди складала від 400 до 500 євро з вантажного автомобіля.

13 червня митників затримали під час отримання чергового хабаря.

ДБР вказує, що його працівникам довелось провести силову спецоперацію, щоб потрапити на територію пункту пропуску для проведення слідчих дій.

Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку у розмірі приблизно 10 тис. доларів США.

Задокументовано три епізоди отримання неправомірної вигоди працівниками митниці.

Крім того, перевіряється причетність керівників митниці до вчинення вказаного злочину, а також досліджуються можливі прояви хабарництва на інших митницях.

Затриманим повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди повторно, за попередньою змовою групою осіб.

У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Українська правда
Теми: митницяхабарпрокуратураДБР
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