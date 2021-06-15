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Силовая спецоперация: галицких таможенников уличили во взятках

Вторник, 15 июня 2021, 13:11
Силовая спецоперация: галицких таможенников уличили во взятках

Правоохранители разоблачили служащих Галицкой таможни на систематических взятках: двух сотрудников пункта пропуска "Шегини" задержали.

Источник: Киевская городская прокуратура, ГБР

Детали: По данным следствия, служащие Галицкой таможни Гостаможслужбы систематически ставили требование гражданам о предоставлении им неправомерной выгоды за беспрепятственное прохождение таможенных формальностей и не создание искусственных препятствий во время таможенного контроля перемещаемых через таможенную границу Украины экспресс отправлений (посылок).

Сумма неправомерной выгоды составляла от 400 до 500 евро с грузового автомобиля.

13 июня таможенников задержали во время получения очередной взятки.

ГБР указывает, что его работникам пришлось провести силовую спецоперацию, чтобы попасть на территорию пункта пропуска для проведения следственных действий.

Во время обысков правоохранители изъяли наличные в размере примерно 10 тыс. долларов США.

Задокументировано три эпизода получения неправомерной выгоды сотрудниками таможни.

Кроме того, проверяется причастность руководителей таможни к совершению указанного преступления, а также исследуются возможные проявления взяточничества на других таможнях.

Задержанным сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды повторно, по предварительному сговору группой лиц.

В случае доказательства вины им грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Украинская правда
Темы: таможнявзяткапрокуратураГБР
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