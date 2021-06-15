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П’яний патрульний влаштував смертельну ДТП на Вінниччині – ДБР

Вівторок, 15 червня 2021, 14:35
П’яний патрульний влаштував смертельну ДТП на Вінниччині – ДБР
Фото: ДБР

П’яний поліцейський за кермом не впорався з керуванням, внаслідок чого загинула 28-річна пасажирка його авто, а ще одного пасажира госпіталізували.

Джерело: повідомлення ДБР

Деталі: Подія сталась 14 червня у Вінницькій області. Попередньо, поліцейський за кермом легкового автомобіля не впорався із керуванням, виїхав за межі проїжджої частини у кювет та врізався у дерево.

Внаслідок аварії 28-річна пасажирка загинула на місці. Ще одного пасажира госпіталізували. Тяжкість отриманих тілесних ушкоджень встановлюється. Ще двоє пасажирів отримали незначні травми та не потребували медичної допомоги.

 

Результати медичного освідування встановили, що патрульний перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали на місці ДТП.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Українська правда

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Теми: ДТПполіціяВінницька областьДБР
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