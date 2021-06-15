Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

П’яний патрульний влаштував смертельну ДТП на Вінниччині – ДБР

Вівторок, 15 червня 2021, 14:35
Фото: ДБР

П’яний поліцейський за кермом не впорався з керуванням, внаслідок чого загинула 28-річна пасажирка його авто, а ще одного пасажира госпіталізували.

Джерело: повідомлення ДБР

Деталі: Подія сталась 14 червня у Вінницькій області. Попередньо, поліцейський за кермом легкового автомобіля не впорався із керуванням, виїхав за межі проїжджої частини у кювет та врізався у дерево.

Внаслідок аварії 28-річна пасажирка загинула на місці. Ще одного пасажира госпіталізували. Тяжкість отриманих тілесних ушкоджень встановлюється. Ще двоє пасажирів отримали незначні травми та не потребували медичної допомоги.

 

Результати медичного освідування встановили, що патрульний перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали на місці ДТП.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Українська правда
Теми: ДТПполіціяВінницька областьДБР


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ізраїль завдав авіаударів по Cектору Гази

В Афганістані вбили п'ятеро вакцинаторів від поліомієліту

Шкільний вчитель переміг на президентських виборах у Перу

"Група смерті" Євро-2020: Португалія та Франція стартують з перемог

Зустріч Байдена з Путіним триватиме 5 годин, без робочого обіду – Білий дім

оновленоЗеленський звільнив дитячого омбудсмена

Усі новини...
ДТП
Чоловік влаштував 18 ДТП та втікав від патрульних у Миколаєві
Аварія автобуса у Румунії: кількість загиблих українців зросла до двох
У Румунії втрапив в аварію автобус з українцями, є загиблий і поранені
Останні новини
05:45
Україна опинилася на 3 місці в Європі за кількістю нових смертей від COVID
04:41
Понад 30 осіб постраждали у вибуху на військовій базі в Колумбії
03:46
WWF: Щодня у світі використовують 7 мільярдів масок
02:46
Ізраїль завдав авіаударів по Cектору Гази
02:00
В Афганістані вбили п'ятеро вакцинаторів від поліомієліту
01:13
Transparency International: Пандемія призвела до загострення корупції в усьому ЄС
00:26
Шкільний вчитель переміг на президентських виборах у Перу
23:55
"Група смерті" Євро-2020: Португалія та Франція стартують з перемог
23:40
Роналду побив декілька історичних рекордів на Євро
22:53
Зустріч Байдена з Путіним триватиме 5 годин, без робочого обіду – Білий дім
Усі новини...