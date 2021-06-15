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Пьяный патрульный устроил смертельное ДТП в Винницкой области – ГБР

Вторник, 15 июня 2021, 14:35
Пьяный патрульный устроил смертельное ДТП в Винницкой области – ГБР
Фото: ГБР

Пьяный полицейский за рулем не справился с управлением, в результате чего погибла 28-летняя пассажирка его авто, а еще один пассажир госпитализирован.

Источник: сообщение ГБР

Детали: Событие произошло 14 июня во Винницкой области. Предварительно, полицейский за рулем легкового автомобиля не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части в кювет и врезался в дерево.

В результате аварии 28-летняя пассажирка погибла на месте. Еще один пассажир госпитализирован. Тяжесть полученных телесных повреждений устанавливается. Еще двое пассажиров получили незначительные травмы и не нуждались в медицинской помощи.

 

Результаты медицинского освидетельствования установили, что патрульный находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали на месте ДТП.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.

Украинская правда

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Темы: ДТПполицияВинницкая областьГБР
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