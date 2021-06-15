Україна піднялася в рейтингу сталого розвитку, випередила Росію

Україна піднялася на дев'ять позицій і посіла 36 місце серед 165 країн у щорічному рейтингу сталого розвитку, що публікується ООН і Фондом Bertelsmann.

Джерело: Звіт про сталий розвиток (Sustainable development report), liga.net

Деталі: Прогрес України відзначено в досягненні 10-ти з 17-х цілей, що визначають сталий розвиток країни в економічній, соціальній та екологічній сферах.

У жодній із базових цілей Україна не погіршила свої позиції.

Найбільший прогрес України показала в досягненні мети "повсюдної ліквідації бідності у всіх її формах".

Україна випередила в рейтингу такі країни, як Ізраїль (38-е місце), Греція (37), Люксембург (42), Росія (46).

У топ-5 країн сталого розвитку увійшли: Фінляндія, Швеція, Данія, Німеччина та Бельгія.

Автори дослідження відзначають, що вперше з 2015 року середній глобальний показник індексу виявився нижчим за показник попереднього року.

"Зниження обумовлене зростанням рівня бідності та безробіття після спалаху пандемії COVID-19. Поки панує пандемія, не може бути сталого розвитку та економічного підйому", – йдеться в звіті.

Індекс цілей сталого розвитку – набір із 17 взаємопов'язаних цілей, що складаються з близько 100 критеріїв, розроблених у 2015 році Генеральною асамблеєю ООН в якості "плану досягнення кращого і більш сталого майбутнього для всіх". Ці цілі були названі в резолюції Генасамблеї "Порядком денним на період до 2030" року, і вони замінили собою Цілі розвитку тисячоліття.

Показник країни відображає, наскільки в процентному співвідношенні вона на досягла тієї чи іншої мети.

Україна досягла 100% за такими критеріями, як "грамотність населення", "співвідношення чоловіків і жінок за кількістю років навчання", "доступ до електрики".

ООН збирає дані для індексу на основі офіційних статистичних показників країн.

Нагадаємо: У рейтингу найщасливіших країн світу Україна посіла цього року 110-е місце з 149 країн, а в рейтингу найбільш інноваційних країн світу – 57-е місце з 60-ти.