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Украина поднялась в рейтинге устойчивого развития, опередила Россию

Вторник, 15 июня 2021, 14:47
Украина поднялась в рейтинге устойчивого развития, опередила Россию

Украина поднялась на девять позиций и заняла 36 место среди 165 стран в ежегодном рейтинге устойчивого развития, публикуемого ООН и Фондом Bertelsmann.

Источник: Отчет об устойчивом развитии (Sustainable development report), liga.net

Детали: Прогресс Украины отмечен в достижении 10-ти из 17-ти целей, определяющих устойчивое развитие страны в экономической, социальной и экологической сферах. 

Ни в одной из базовых целей Украина не ухудшила свои позиции. 

Наибольший прогресс Украина показала в достижении цели "повсеместной ликвидации нищеты во всех ее формах".

 
dashboards.sdgindex.org

Украина опередила в рейтинге такие страны, как Израиль (38-е место), Греция (37), Люксембург (42), Россия (46).

В топ-5 стран по устойчивому развитию вошли: Финляндия, Швеция, Дания, Германия и Бельгия.

 
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Авторы исследования отмечают, что впервые с 2015 года средний глобальный показатель индекса оказался ниже показателя предыдущего года.

"Снижение обусловлено ростом уровня бедности и безработицы после вспышки пандемии COVID‑19. Пока бушует пандемия, не может быть устойчивого развития и экономического подъема", – говорится в отчете.

Индекс целей устойчивого развития – набор из 17 взаимосвязанных целей, состоящих из около 100 критериев, разработанных в 2015 году Генеральной ассамблеей ООН в качестве "плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех".  Эти цели были названы в резолюции Генассамблеи "Повесткой дня на период до 2030" года, и они заменили собой Цели развития тысячелетия.

Показатель страны отображает насколько в процентном соотношении она на достигла той или иной цели. Украина достигла 100% по таким критериям, как "грамотность населения", "соотношение мужчин и женщин по количеству лет обучения", "доступ к электричеству". 

ООН собирает данные для индекса на основе официальных статистических показателей стран.    

Напомним: В рейтинг самых счастливых стран мира: Украина заняла 110-е место из 149 стран, а в рейтинге самых инновационных стран мира – 57-е место из 60-ти.   

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Темы: рейтинг Украиныобществоэкономикаэкологияуровень жизни
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