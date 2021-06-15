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Росія влаштувала заняття з бойової підготовки в окупованому Криму

Вівторок, 15 червня 2021, 14:55
Фото з сайту Міноборони РФ

Міноборони Росії заявило про проведення на полігонах окупованого Криму занять з бойової підготовки за участю призовників.

Джерело: сайт Міноборони РФ

Дослівно: "Військовослужбовці весняного призову…, які поповнили лави військових частин армійського корпусу Чорноморського флоту, приступили до занять з бойової підготовки на полігонах, розташованих на території Республіки Крим".

Деталі: Повідомляється, що військовослужбовців навчають "первинним навичкам володіння штатним озброєнням з виконанням стрілецьких вправ".

Вони беруть участь "в заняттях за видами одиночної підготовки, у тренуваннях з водіння бойових машин, тактиці ведення бою, а також у заходах з радіаційного, хімічного та біологічного захисту".

Окупанти заявляють, що заходи бойової підготовки проходять на полігонах "Ангарський", "Перевальне" і "Козачий". У них задіяно близько 200 військовослужбовців і понад 30 одиниць військової і спеціальної техніки.

Українська правда
Теми: РосіяКримарміяокупація


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