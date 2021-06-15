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Россия устроила занятия по боевой подготовке в оккупированном Крыму

Вторник, 15 июня 2021, 14:55
Россия устроила занятия по боевой подготовке в оккупированном Крыму
Фото с сайта Минобороны РФ

Минобороны России заявило о проведении на полигонах оккупированного Крыма занятий по боевой подготовке с участием призывников.

Источник: сайт Минобороны РФ

Дословно: "Военнослужащие весеннего призыва…, пополнившие ряды воинских частей армейского корпуса Черноморского флота, приступили к занятиям по боевой подготовке на полигонах, расположенных на территории Республики Крым".

Детали: Сообщается, что военнослужащих обучают "первичным навыкам владения штатным вооружением с выполнением стрелковых упражнений".

Они участвуют "в занятиях по видам одиночной подготовки, в тренировках по вождению боевых машин, тактике ведения боя, а также в мероприятиях по радиационной, химической и биологической защите".

Оккупанты заявляют, что мероприятия боевой подготовки проходят на полигонах "Ангарский", "Перевальное" и "Казачий". В них задействовано порядка 200 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники.

Украинская правда
Темы: РосcияКрымармияоккупация
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