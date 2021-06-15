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80% українців не вірять, що перемогли б у суді багатшу чи впливовішу людину

Вівторок, 15 червня 2021, 15:24
80% українців не вірять, що перемогли б у суді багатшу чи впливовішу людину

Лише 10% українців вважають, що мають рівні шанси на справедливість у суді незалежно від свого статусу чи фінансів.

Джерело: результати соціологічного опитування проведеного 14-19 травня фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова на замовлення ГО "Фундація DEJURE" із 14 до 19 травня.

Деталі: 10,5% українців вважають, що мають рівні шанси на справедливість у суді незалежно від свого статусу чи фінансів, майже 80% - що у суді виграє багатша чи впливовіша сторона.

 

Також 42,7% опитаних, в яких за останні два роки виникали обстави, коли необхідно було звернутися до суду, заявили, що не звертаються до суду, оскільки не вірять у можливість отримати справедливе і законне рішення. Ще 41,2% переконані, що вирішення питання у суді забере багато часу, а 42,3% — багато грошей.

 

Опитування проводилось в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2020  респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

"Українська правда" у Threads

Теми: судУкраїна
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