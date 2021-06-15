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80% украинцев не верят, что победили бы в суде более богатого или влиятельного человека

Вторник, 15 июня 2021, 15:24

Лишь 10% украинцев считают, что имеют равные шансы на справедливость в суде независимо от своего статуса или финансов.

Источник: результаты социологического опроса, проведенного 14-19 мая Фонд "Демократические инициативы" и Центром Разумкова по заказу ОО "Фонд DEJURE" с 14 по 19 мая.

Детали: 10,5% украинцев считают, что имеют равные шансы на справедливость в суде независимо от своего статуса или финансов, почти 80% - что в суде выигрывает более богатая или влиятельная сторона.

 

Также 42,7% опрошенных, у которых за последние два года возникали ситуации, когда необходимо было обратиться в суд, заявили, что не обращались, поскольку не верят в возможность получить справедливое и законное решение. Еще 41,2% убеждены, что решение вопроса в суде займет много времени, а 42,3% - много денег.

 

Опрос проводился во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Темы: судУкраина


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