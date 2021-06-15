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У Києві презентували надшвидкий бойовий дрон, невидимий для радарів

Вівторок, 15 червня 2021, 15:30
Фото надане пресслужбою

Новий український надшвидкий військовий безпілотник ACE ONE презентували на Міжнародній спеціалізованій виставці "Зброя та безпека – 2021" у Києві.

Джерело: пресслужба Міжнародної компанії ACE

Пряма мова головного конструктора та керівника проєкту Олександра Лося:  "Ми розробили новий надсучасний бойовий дрон ACE ONE. Таких безпілотників ані в Україні, ані в світі ще не було. У своєму класі бойових безпілотників, які можуть переносити озброєння до 1 тонни, – ACE ONE №1. Він розроблений на основі новітніх технологій-Stealth. Завдяки цьому, а також своїй формі плаского крила, безпілотник є фактично невидимий для радарів і його складно вичислити".

Деталі: Швидкість ACE ONE наближена до надзвукової – 1000 км/год.

За словами розробників, "ACE ONE непомітно з'являються, знищують ціль і зникають, немов розчиняються в повітрі". Управління дроном здійснюється за допомогою системи штучного інтелекту, яка може управляти "роєм таких безпілотників".

Зазначається, що над розробкою літального апарата працювали 25 найкращих українських вчених та фахівців у сфері авіакосмічної галузі на базі кращих підприємств.  

Для готового прототипу, який можна буде запустити в небо, за підрахунками конструкторів, потрібно ще близько як 30 місяців.

15 червня учасникам виставки представили повнорозмірний макет дрону.

Фінансування конструкторської роботи відбувалося за власний кошт розробників. 

Вартість рою ACE ONE із наземною станцією коливається в районі $12-13 млн.

Українська правда
Теми: зброяармія


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