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В Киеве презентовали сверхбыстрый боевой дрон, невидимый для радаров

Вторник, 15 июня 2021, 15:30
В Киеве презентовали сверхбыстрый боевой дрон, невидимый для радаров
Фото предоставлено пресс-службой

Новый украинский сверхбыстрый военный беспилотник ACE ONE представили на Международной специализированной выставке "Оружие и безопасность – 2021" в Киеве.

Источник: пресс-служба Международной компании ACE

Прямая речь главного конструктора и руководителя проекта Александра Лося: "Мы разработали новый современный боевой дрон ACE ONE. Таких беспилотников ни в Украине, ни в мире еще не было. В своем классе боевых беспилотников, которые могут переносить вооружение до 1 тонны, – ACE ONE №1. Он разработан на основе новейших технологий-Stealth. Благодаря этому, а также своей форме плоского крыла, беспилотник фактически невидим для радаров и его сложно вычислить".

Детали: Скорость ACE ONE приближена к сверхзвуковой – 1000 км/ч.

По словам разработчиков, "ACE ONE незаметно появляются, уничтожают цель и исчезают, словно растворяются в воздухе". Управление дроном осуществляется с помощью системы искусственного интеллекта, которая может управлять "роем таких беспилотников".

Отмечается, что над разработкой летательного аппарата работали 25 лучших украинских ученых и специалистов в области авиакосмической отрасли на базе лучших предприятий.

Для готового прототипа, который можно будет запустить в небо, по подсчетам конструкторов, нужно еще около 30 месяцев.

15 июня участникам выставки представили полноразмерный макет дрона.

Конструкторскую работу разработчики финансировали самостоятельно.

Стоимость роя ACE ONE с наземной станцией колеблется в районе $12-13 млн.

Украинская правда

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Темы: оружиеармия
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