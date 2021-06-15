Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киеве презентовали сверхбыстрый боевой дрон, невидимый для радаров

Вторник, 15 июня 2021, 15:30
Фото предоставлено пресс-службой

Новый украинский сверхбыстрый военный беспилотник ACE ONE представили на Международной специализированной выставке "Оружие и безопасность – 2021" в Киеве.

Источник: пресс-служба Международной компании ACE

Прямая речь главного конструктора и руководителя проекта Александра Лося: "Мы разработали новый современный боевой дрон ACE ONE. Таких беспилотников ни в Украине, ни в мире еще не было. В своем классе боевых беспилотников, которые могут переносить вооружение до 1 тонны, – ACE ONE №1. Он разработан на основе новейших технологий-Stealth. Благодаря этому, а также своей форме плоского крыла, беспилотник фактически невидим для радаров и его сложно вычислить".

Детали: Скорость ACE ONE приближена к сверхзвуковой – 1000 км/ч.

По словам разработчиков, "ACE ONE незаметно появляются, уничтожают цель и исчезают, словно растворяются в воздухе". Управление дроном осуществляется с помощью системы искусственного интеллекта, которая может управлять "роем таких беспилотников".

Отмечается, что над разработкой летательного аппарата работали 25 лучших украинских ученых и специалистов в области авиакосмической отрасли на базе лучших предприятий.

Для готового прототипа, который можно будет запустить в небо, по подсчетам конструкторов, нужно еще около 30 месяцев.

15 июня участникам выставки представили полноразмерный макет дрона.

Конструкторскую работу разработчики финансировали самостоятельно.

Стоимость роя ACE ONE с наземной станцией колеблется в районе $12-13 млн.

Украинская правда
Темы: оружиеармия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Израиль нанес авиаудары по сектору Газа

В Афганистане убили пятерых вакцинаторов от полиомиелита

Школьный учитель победил на президентских выборах в Перу

"Группа смерти" Евро-2020: Португалия и Франция стартуют с побед

Встреча Байдена с Путиным продлится 5 часов, без рабочего обеда – Белый дом

обновленоЗеленский уволил детского омбудсмена

Все новости...
оружие
Украина работает над изменением позиции нового правительства Германии по поставкам вооружения – Кулеба
В Украине будут производить патроны: вместе с канадцами создадут завод
На Львовщине задержали священника, который торговал оружием
Последние новости
05:45
Украина оказалась на 3 месте в Европе по количеству новых смертей от COVID
04:41
Более 30 человек пострадали в результате взрыва на военной базе в Колумбии
03:46
WWF: Ежедневно в мире используют 7 миллиардов масок
02:46
Израиль нанес авиаудары по сектору Газа
02:00
В Афганистане убили пятерых вакцинаторов от полиомиелита
01:13
Transparency International: Пандемия привела к обострению коррупции во всем ЕС
00:26
Школьный учитель победил на президентских выборах в Перу
23:55
"Группа смерти" Евро-2020: Португалия и Франция стартуют с побед
23:40
Роналду побил несколько исторических рекордов на Евро
22:53
Встреча Байдена с Путиным продлится 5 часов, без рабочего обеда – Белый дом
Все новости...