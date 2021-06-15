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Парламент Угорщини схвалив закон щодо ЛГБТ, який спричинив протести

Вівторок, 15 червня 2021, 15:44
Фото з сайту ЄП

Угорські депутати у вівторок прийняли закон, який забороняє обговорювати з неповнолітніми будь-яку інформацію щодо гомосексуальності чи зміни статі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Національні збори прийняли законопроєкт 157 голосами проти одного. Правляча партія "Фідес" має парламентську більшість, а депутати від правої партії "Йоббік" також підтримали цей захід.

Усі інші опозиційні партії бойкотували голосування на знак протесту проти дискримінації ЛГБТ.

Законодавство, представлене на минулому тижні партією "Фідес", спрямоване насамперед на боротьбу з педофілією, але також включає поправки, які забороняють представляти будь-яку сексуальну орієнтацію, крім інформації про гетеросексуальну приналежність, та зміну статі, у шкільних програмах сексуального виховання, а також у фільмах та рекламі, призначеній для неповнолітніх.

ЛГБТ-активісти в Угорщині та міжнародні організації різко розкритикували законопроєкт і порівняли його з російським законом 2013 року, що забороняє так звану гей-пропаганду.

ЛГБТ та правозахисники провели акції протесту, намагаючись здійснити тиск на законодавців, щоб вони не голосували за законопроєкт.

Теми: УгорщиназаконодавствоЛГБТ


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