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Парламент Венгрии одобрил закон о ЛГБТ, вызвавший протесты

Вторник, 15 июня 2021, 15:44
Парламент Венгрии одобрил закон о ЛГБТ, вызвавший протесты
Фото с сайта ЕП

Венгерские депутаты во вторник приняли закон, запрещающий делиться с несовершеннолетними любой информацией о гомо сексуальности или смене пола.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Национальное собрание приняло законопроект 157 голосами против одного. Правящая партия "Фидес" имеет парламентское большинство, а депутаты от правой партии "Йоббик" также поддержали этот документ.

Все остальные оппозиционные партии бойкотировали голосование в знак протеста против дискриминации ЛГБТ.

Законодательство, представленное на прошлой неделе партией "Фидес", направлено прежде всего на борьбу с педофилией, но также включает поправки, которые запрещают представлять любую сексуальную ориентацию, кроме информации о гетеросексуальной принадлежности, и изменение пола, в школьных программах сексуального воспитания, а также в фильмах и рекламе, предназначенной для несовершеннолетних.

ЛГБТ-активисты в Венгрии и международные организации резко раскритиковали законопроект и сравнили его с российским законом 2013 года, запрещающим так называемую гей-пропаганду.

ЛГБТ и правозащитники провели акции протеста, пытаясь оказать давление на законодателей, чтобы они не голосовали за законопроект.

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Темы: ВенгриязаконодательствоЛГБТ
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