Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Папа Римський призначив нового посла в Україні

Вівторок, 15 червня 2021, 15:46
Папа Римський призначив нового посла в Україні
Папа Римський і Вісвалдас Кулбокас

Папа Римський Франциск призначив новим апостольським нунцієм в Україні литовця Вісвалдаса Кулбокаса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vatican News.

Своїм рішенням Папа одночасно підніс Кулбокаса до сану архиєпископа.

Монсеньйор Вісвалдас Кулбокас (в центрі) супроводить Папу під час візиту Президента Литви
Монсеньйор Вісвалдас Кулбокас (у центрі) супроводить Папу під час візиту президента Литви
Vatican Media

Кулбокас народився в Клайпеді 14 травня 1974 року. Дипломатичну службу у Ватикані розпочав у липні 2004 року в представництвах Святого Престолу в Лівані, Нідерландах, Російській Федерації, працював також у відділі взаємозв’язків з державами Державного секретаріату Святого Престолу та в Кенії.

Кулбокас володіє італійською, французькою, іспанською, англійською та російською мовами. Він був перекладачем на зустрічах Папи Франциска з президентом РФ Владіміром Путіним і главою РПЦ патріархом Кірілом.

Кулбокас стане шостим апостольським нунцієм в Україні і замінить архієпископа Клаудіо Ґуджеротті, який у липні минулого року був переведений до Великої Британії.

Дипломатичні стосунки Ватикану з Україною були встановлені 8 лютого 1992 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: релігіяміжнародні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
релігія
Зеленський відвідав молебень Вселенського патріарха за вбитими українцями
В Іраку штурмували посольство Швеції, яка дозволила спалити Коран
Депутати Київщини підтримали заборону УПЦ МП
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: