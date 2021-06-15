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Папа Римський призначив нового посла в Україні

Вівторок, 15 червня 2021, 15:46
Папа Римський і Вісвалдас Кулбокас

Папа Римський Франциск призначив новим апостольським нунцієм в Україні литовця Вісвалдаса Кулбокаса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vatican News.

Своїм рішенням Папа одночасно підніс Кулбокаса до сану архиєпископа.

Монсеньйор Вісвалдас Кулбокас (в центрі) супроводить Папу під час візиту Президента Литви
Монсеньйор Вісвалдас Кулбокас (у центрі) супроводить Папу під час візиту президента Литви
Vatican Media

Кулбокас народився в Клайпеді 14 травня 1974 року. Дипломатичну службу у Ватикані розпочав у липні 2004 року в представництвах Святого Престолу в Лівані, Нідерландах, Російській Федерації, працював також у відділі взаємозв’язків з державами Державного секретаріату Святого Престолу та в Кенії.

Кулбокас володіє італійською, французькою, іспанською, англійською та російською мовами. Він був перекладачем на зустрічах Папи Франциска з президентом РФ Владіміром Путіним і главою РПЦ патріархом Кірілом.

Кулбокас стане шостим апостольським нунцієм в Україні і замінить архієпископа Клаудіо Ґуджеротті, який у липні минулого року був переведений до Великої Британії.

Дипломатичні стосунки Ватикану з Україною були встановлені 8 лютого 1992 року.

Теми: релігіяміжнародні відносини


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