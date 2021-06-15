Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Папа Римский назначил нового посла в Украине

Вторник, 15 июня 2021, 15:46
Папа Римский назначил нового посла в Украине
Папа Римский и Висвалдас Кулбокас

Папа Римский Франциск назначил новым апостольским нунцием в Украине литовца Висвалдаса Кулбокаса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News.

Своим решением Папа одновременно возвел Кулбокаса в сан архиепископа.

Монсеньор Висвалдас Кулбокас (в центре) сопровождает Папу во время визита президента Литвы
Монсеньор Висвалдас Кулбокас (в центре) сопровождает Папу во время визита президента Литвы
Vatican Media

Кулбокас родился в Клайпеде 14 мая 1974 года. Дипломатическую службу в Ватикане начал в июле 2004 года в представительствах Святого Престола в Ливане, Нидерландах, России, работал также в отделе взаимосвязей с государствами Государственного секретариата Святого Престола и в Кении.

Кулбокас владеет итальянским, французским, испанским, английским и русским языками. Он был переводчиком на встречах Папы Франциска с президентом РФ Владимиром Путиным и главой РПЦ патриархом Кириллом.

Кулбокас станет шестым апостольским нунцием в Украине и заменит архиепископа Клаудио Гуджеротти, который в июле прошлого года был переведен в Великобританию.

Дипломатические отношения Ватикана с Украиной были установлены 8 февраля 1992 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: религиямеждународные отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
религия
Зеленский посетил молебен Вселенского патриарха по убитым украинцам
В Ираке штурмовали посольство Швеции, которая позволила сжечь Коран
Депутаты Киевщины поддержали запрет УПЦ МП
Последние новости
23:43
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: