На Київщині викрили схему продажу вакцини від COVID-19

Керівництво одного із психоневрологічних інтернатів в Київській області продавало вакцину від коронавірусу, яка була призначена для щеплення незахищених верств населення.

Джерело: повідомлення МВС

Деталі: Так, силовики провели 6 обшуків у приміщеннях одного із психоневрологічних інтернатів області та в адміністративних приміщеннях обласної територіальної громади.

За їх даними, вакцину, яку отримали у рамках механізму COVAX, продавали стороннім особам. Останні не підпадають під перелік пріоритетних верств І та ІІ етапів вакцинації. Поліція зафіксувала 14 випадків отримання коштів за розповсюдження вакцини.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за статтею "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Посадовцям загрожує позбавлення волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.