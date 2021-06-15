Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Київщині викрили схему продажу вакцини від COVID-19

Вівторок, 15 червня 2021, 16:51

Керівництво одного із психоневрологічних інтернатів в Київській області продавало вакцину від коронавірусу, яка була призначена для щеплення незахищених верств населення. 

Джерело: повідомлення МВС

Деталі: Так, силовики провели 6 обшуків у приміщеннях одного із психоневрологічних  інтернатів області та в адміністративних приміщеннях обласної територіальної громади.

За їх даними, вакцину, яку отримали у рамках механізму COVAX, продавали стороннім особам. Останні не підпадають під перелік пріоритетних верств І та ІІ етапів вакцинації. Поліція зафіксувала 14 випадків отримання коштів за розповсюдження вакцини. 

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за статтею  "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем". 

Посадовцям загрожує позбавлення волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Група смерті" Євро-2020: Португалія та Франція стартують з перемог

Зустріч Байдена з Путіним триватиме 5 годин, без робочого обіду – Білий дім

оновленоЗеленський звільнив дитячого омбудсмена

Новини 15 червня: присяга Вірастюка, реакція на рішення НАТО

відеоЄрмак, його заступник та нардепи їздять на номерах прикриття – ЗМІ

"1+1" відповів партії Порошенка: "ЄС" чим далі стає схожим на "ОПЗЖ"

Усі новини...
вакцинація
Африка отримає пріоритет в розподілі вакцин від G7 — ВООЗ
Україна влітку вийде на 220 тисяч щеплень на добу – Ляшко
У Києві змінили графік масової ковід-вакцинації через свята
Останні новини
02:46
Ізраїль завдав авіаударів по Cектору Гази
02:00
В Афганістані вбили п'ятеро вакцинаторів від поліомієліту
01:13
Transparency International: Пандемія призвела до загострення корупції в усьому ЄС
00:26
Шкільний вчитель переміг на президентських виборах у Перу
23:55
"Група смерті" Євро-2020: Португалія та Франція стартують з перемог
23:40
Роналду побив декілька історичних рекордів на Євро
22:53
Зустріч Байдена з Путіним триватиме 5 годин, без робочого обіду – Білий дім
22:32
ЄС та США пообіцяли підтримувати Україну та домовилися разом реагувати на дії РФ
21:57
Новини економіки: податкова амністія, НАЗК про призначення Вітренка
21:38
оновленоЗеленський звільнив дитячого омбудсмена
Усі новини...