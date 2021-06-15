На Киевщине разоблачили схему продажи вакцины от COVID-19

Руководство одного из психоневрологических интернатов в Киевской области продавало вакцину от коронавируса, которая была предназначена для прививки незащищенных категорий населения.

Источник: сообщение МВД

Детали: Так, силовики провели 6 обысков в помещениях одного из психоневрологических интернатов области и в административных помещениях областной территориальной общины.

По их данным, вакцину, которую получили в рамках механизма COVAX, продавали посторонним лицам. Последние не подпадают под перечень приоритетных категорий I и II этапов вакцинации. Полиция зафиксировала 14 случаев получения средств за распространение вакцины.

По данному факту возбуждены уголовные производства по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Должностным лицам грозит лишение свободы от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.