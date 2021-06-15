Третина українців вважає, що після децентралізації всю владу отримали "князьки"

Половина українців не відчули жодних змін після запровадження реформи децентралізації у 2015 році.

Джерело: опитування проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 26 травня 2021 року

Деталі: 51% опитаних відповіли, що вони не відчули жодних змін після того, як у 2015 році суттєво зросли доходи місцевих бюджетів. 24% респондентів сказали, що відчули певні зміни на краще, а 15% — що відчули зміни лише на гірше.

Відповідаючи на запитання, що дала децентралізація влади (тобто, переміщення багатьох функцій з центру на місця) громадянам, 32% опитаних зазначили, що вся влада опинилася в руках місцевих "князьків", 21% — що пришвидшилося спустошення сіл, селищ та деяких міст, 17% — що покращилася якість послуг для громадян, 14% — що відкрилися нові можливості для громадян впливати на владу.

Опитування проводили за місцем проживання респондентів. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.