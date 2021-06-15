Треть украинцев считает, что после децентрализации всю власть получили "князьки"

Половина украинцев не почувствовали никаких изменений после введения реформы децентрализации в 2015 году.

Источник: опрос проведен социологической службой Центра Разумкова с 21 по 26 мая 2021 года

Детали: 51% опрошенных ответили, что они не почувствовали никаких изменений после того, как в 2015 году существенно выросли доходы местных бюджетов. 24% респондентов сказали, что почувствовали определенные изменения к лучшему, а 15% - что почувствовали изменения только к худшему.

Отвечая на вопрос, что дала децентрализация власти (т.е. перемещение многих функций из центра на места) гражданам, 32% опрошенных отметили, что вся власть оказалась в руках местных "князьков", 21% - что ускорилось опустошение сел, поселков и некоторых городов, 17% - что улучшилось качество услуг для граждан, 14% - что открылись новые возможности для граждан влиять на власть.

Опрос проводился по месту жительства респондентов. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.