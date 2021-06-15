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Окупанти в Криму блокують сайти з даними про COVID – правозахисники

Вівторок, 15 червня 2021, 18:52

У Криму окупаційна російська влада блокує від 25-30 інформаційних сайтів, у тому числі й сайти міжнародних організацій з реальною інформацією про поширення коронавірусу.

Джерело: керівник "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник, яку цитує "Крим.Реалії"

Деталі: За її інформацією, сайти міжнародних організацій з реальною інформацією про поширення коронавірусу в світі блокуються російською владою "з метою просування власної пропаганди".

Правозахисниця наголосила, що під час пандемії Росія намагалася блокувати міжнародні сайти, щоб це допомогло окупантам з її пропагандою вакцинації, а також щоб залякати людей, які зібралися на підконтрольну Україні територію.

Пряма мова Скрипник: "Щонайменше 25-30 сайтів постійно блокуються на території Криму. Серед них такі популярні медіа, як "Українська правда", "Цензор", також блокується сайт Меджлісу кримськотатарського народу, сайт "Свідків Єгови" і навіть сайт Міністерства України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій".

Нагадаємо: У Криму та Севастополі в останні тижні фіксують приріст випадків коронавірусу.

Теми: коронавірусКримпропагандаокупаціяРосія


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