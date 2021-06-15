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Оккупанты в Крыму блокируют сайты с данными о COVID – правозащитники

Вторник, 15 июня 2021, 18:52
Оккупанты в Крыму блокируют сайты с данными о COVID – правозащитники

В Крыму оккупационная российская власть блокирует от 25-30 информационных сайтов, в том числе и сайты международных организаций с реальной информацией о распространении коронавируса.

Источник: руководитель "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник, которую цитирует "Крым.Реалии"

Детали: Согласно мониторингу, сайты международных организаций с реальной информацией о распространении коронавируса в мире блокируются оккупационными российскими властями "с целью продвижения собственной пропаганды".

Правозащитница отметила, что во время пандемии Россия пыталась блокировать международные сайты, чтобы это помогло оккупантам с ее пропагандой вакцинации, а также, чтобы запугать людей, которые собрались на подконтрольную Украине территорию.

Прямая речь Скрипник: "По меньшей мере 25-30 сайтов постоянно блокируются на территории Крыма. Среди них такие популярные медиа, как "Украинская правда", "Цензор", также блокируется сайт Меджлиса крымскотатарского народа, сайт "Свидетелей Иеговы" и даже сайт Министерства Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий".

Напомним: В Крыму и Севастополе в последние недели фиксируют прирост случаев коронавируса.

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Темы: коронавирусКрымпропагандаоккупацияРосcия
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