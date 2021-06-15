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У Зеленського з’явився радник з питань безбар'єрності

Вівторок, 15 червня 2021, 19:02

В офісі президента призначили чотирьох радників-уповноважених президента, які працюватимуть за відповідними напрямами. 

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зокрема, уповноважених президента трансформують у радників, які працюватимуть за відповідними напрямами. При цьому один з напрямів вирішили замінити.

Зокрема, напрям державної роботи щодо прав людей з інвалідністю суттєво розширюється. У ньому працюватиме новий радник-уповноважений президента з питань безбар'єрності.

На посаду радника з питань безбар'єрності призначили Тетяну Ломакіну, голову Громадської організації "Безбар'єрність".

До її сфери відповідальності належатиме "забезпечення здійснення президентом конституційних повноважень щодо додержання конституційної норми про визнання в Україні людини, її життя та здоров'я, честі й гідності, недоторканності та безпеки найвищою соціальною цінністю".

Напрямом державної роботи щодо прав дітей займеться радник – уповноважений президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук, виконавча директорка громадської організації "Відчуй".

Напрям з питань реабілітації учасників бойових дій залишається за Вадимом Свириденком, який працюватиме в статусі радника-уповноваженого президента з питань учасників бойових дій.

Також відбулась заміна напряму уповноваженого президента з питань контролю за діяльністю СБУ.

Радником-уповноваженим президента з питань Фонду президента з підтримки освіти, науки та спорту призначили Ольгу Будник.

Відзначається, що усі четверо радників-уповноважених мають достатній професійний досвід, особисті амбіції та авторитет у відповідних спільнотах.

Українська правда
Теми: Зеленський


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