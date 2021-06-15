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У Зеленского появился советник по вопросам безбарьерности

Вторник, 15 июня 2021, 19:02

В офисе президента назначили четырех советников-уполномоченных президента, которые будут работать по соответствующим направлениям.

Источник: Офис президента

Детали: В частности, уполномоченных президента трансформируют в советников, которые будут работать по соответствующим направлениям. При этом одно из направлений решили заменить.

В частности, направление государственной работы относительно прав людей с инвалидностью существенно расширяется. В нем будет работать новый советник-уполномоченный президента по вопросам безбарьерности.

На должность советника по вопросам безбарьерности назначили Татьяну Ломакину, председателя общественной организации "Безбарьерность".

В ее сферу ответственности будет принадлежать "обеспечение осуществления президентом конституционных полномочий относительно соблюдения конституционной нормы о признании в Украине человека, его жизни и здоровья, чести и достоинства, неприкосновенности и безопасности наивысшей социальной ценностью".

Направлением государственной работы по правам детей займется советник - уполномоченный президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, исполнительный директор общественной организации "Відчуй".

Направление по вопросам реабилитации участников боевых действий остается за Вадимом Свириденко, который будет работать в статусе советника-уполномоченного президента по вопросам участников боевых действий.

Также состоялась замена направления уполномоченного президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ.

Советником-уполномоченным президента по вопросам Фонда президента по поддержке образования, науки и спорта назначили Ольгу Будник.

Отмечается, что все четверо советников-уполномоченных имеют достаточный профессиональный опыт, личные амбиции и авторитет в соответствующих сообществах.

Украинская правда
Темы: Зеленский


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