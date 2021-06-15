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У Словаччині суд скасував виправдальний вирок бізнесмену, звинуваченому у вбивстві журналіста

Вівторок, 15 червня 2021, 20:02

У Словаччині Верховний Суд скасував виправдальний вирок щодо бізнесмена Маріана Кочнера, якому були висунуті звинувачення в замовному вбивстві журналіста Яна Куцяка і його нареченої.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Cуд також скасував виправдальний вирок щодо Алени Жужової, яку звинувачення вважає посередником у вбивстві. Обох знову судитимуть у Спеціалізованому кримінальному суді у місті Пезінок.

Суддя Петер Палуда зазначив, що суд у своєму рішенні не врахував усі наявні докази.

Крім того, Верховний Суд підтвердив вирок щодо експоліцейського Томаша Сабо, якого попереднім вироком засудили до 25 років тюремного ув'язнення в тюрмі суворого режиму. Вважається, що він доставив вбивцю на місце злочину. Після цього рішення він вже не може подавати апеляцію. 

27-річного журналіста Яна Куцяка з нареченою застрелили в їхньому будинку в місті Велька Мача, на схід від Братислави, 21 лютого 2018 року.

Вважається, що Кочнер замовив вбивство для помсти за те, що журналіст вказав на його масштабний економічний злочин, що також могло перешкодити Кочнеру зайнятися політикою. Куцяк також розслідував можливу корупцію уряду.

Вбивства викликали великі вуличні протести та політичну кризу, яка призвела до краху попереднього уряду. 

У справі вже винесені два вироки. В кінці 2019 року Золтан Андруско був засуджений до 15 років ув'язнення як посередник у вбивстві. Після арешту Андруско співпрацював зі слідчими і був свідком в суді. Суд також відправив у в'язницю на 23 роки колишнього професійного військового Мирослава Марчека, який зізнався у вбивстві журналіста і його нареченої та бізнесмена Петера Мольнара.

У вересні 2020 року Спеціалізований кримінальний суд виправдав Кочнера і Жужову у цій справі, вирішивши, що їхню причетність до вбивства не доведено.

Кочнер був засуджений тільки до грошового штрафу в розмірі 5000 євро за незаконне зберігання зброї. Жужову повністю виправдали.

Нагадаємо, у лютому 2020 року Кочнера також визнали винним у справі про фальшування фінансових документів і засудили на 19 років. Він оскаржив це рішення, але програв апеляцію.

Читайте також: Суміш влади, мафії та грошей ЄС: як вбивство журналіста збурило Словаччину.

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