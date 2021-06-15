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В Словакии отменили оправдательный приговор бизнесмену в деле о убийстве журналиста

Вторник, 15 июня 2021, 20:02

В Словакии Верховный Суд отменил оправдательный приговор бизнесмену Мариану Кочнеру, которому были предъявлены обвинения в заказном убийстве журналиста Яна Куцяка и его невесты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Суд также отменил оправдательный приговор в отношении Алены Жужовой, которую обвинение считает посредником в убийстве. Обоих снова будут судить в Специализированном уголовном суде в городе Пезинок.

Судья Петер Палуда отметил, что суд в своем решении не учел все имеющиеся доказательства.

Кроме того, Верховный Суд подтвердил приговор экс-полицейскому Томашу Сабо, которого приговорили приговорили к 25 годам тюремного заключения в тюрьме строгого режима. Считается, что он доставил убийцу на место преступления. После этого решения он уже не может подавать апелляцию.

27-летнего журналиста Яна Куцяк с невестой застрелили в их доме в городе Велька Мача, к востоку от Братиславы, 21 февраля 2018 года.

Считается, что Кочнер заказал убийство для мести за то, что журналист пролил свет на его масштабное экономическое преступление, что в том числе могло помешать Кочнеру заняться политикой. Куцяк также расследовал возможную коррупцию в правительстве.

Убийство вызвало уличные протесты и политический кризис, который привел к краху предыдущего правительства.

По делу вынесены два приговора. В конце 2019 года Золтан Андруско был приговорен к 15 годам заключения за посредничество в убийстве. После ареста Андруско сотрудничал со следователями и был свидетелем в суде. Суд также отправил в тюрьму на 23 года бывшего профессионального военного Мирослава Марчека, который признался в убийстве журналиста и его невесты и бизнесмена Петера Мольнара.

В сентябре 2020 Специализированный уголовный суд оправдал Кочнера и Жужову в этом деле, решив, что их причастность к убийству не доказано.

Кочнеру присудили только денежный штраф в размере 5000 евро за незаконное хранение оружия. Жужову полностью оправдали.

Напомним, в феврале 2020 года Кочнера также признали виновным по делу о фальсификации финансовых документов и приговорили к 19 годам лишения свободы. Он обжаловал это решение, но проиграл апелляцию.

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