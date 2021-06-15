ЦВК Молдови зменшила кількість дільниць для громадян з Придністров’я

Для громадян Молдови з невизнаного Придністров’я на дострокових парламентських виборах відкриють на три виборчі дільниці менше, ніж планувалося спочатку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Центральна виборча комісія переглянула своє рішення та скоротила кількість дільниць для мешканців Придністров’я з 44 до 41. Одну дільницю вирішили не відкривати у комуні Коржова Дубоссарського району, та ще дві - у Бендерах.

Рішення пояснили тим, щоб "не допустити інцидентів, які можуть порушити процес голосування".

У ЦВК при цьому посилаються на заяву Генерального інспекторату поліції про те, що на цих дільницях буде непросто забезпечити прозорість та законність голосування.

Зазначимо, громадяни Молдови, які проживають у невизнаному Придністров’ї, мають право голосу на президентських та парламенських виборах, але голосують на спеціальних дільницях. Спершу їхня участь у політичному житті була незначною, але в останні роки голоси Придністров’я, так і діаспори суттєво впливають на загальний результат виборів. Виборці з Придністров’я традиційно більше підтримують проросійські сили, тоді як діаспора - проєвропейські (детально про це - у дослідженні ЄвроПравди На вибори разом із "сепаратистами": що підказує Україні досвід Грузії та Молдови).

Нагадаємо, президентка Мая Санду бореться за те, щоб ЦВК погодилася збільшити кількість виборчих дільниць за кордоном. На президентських виборах на багатьох дільницях спостерігалися великі черги, а подекуди люди не змогли проголосувати через нестачу бюлетенів.

За даними останніх соцопитувань, партія Санду "Дія та солідарність" може розраховувати на 50,5% голосів виборців.

Про політичну картину в Молдові дивіться також відеоблог "Європейської правди".