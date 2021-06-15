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ЦИК Молдовы уменьшила количество участков для граждан из Приднестровья

Вторник, 15 июня 2021, 21:27

Для граждан Молдовы с непризнанного Приднестровья на досрочных парламентских выборах откроют на три избирательных участка меньше, чем планировалось изначально.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Центральная избирательная комиссия пересмотрела свое решение и сократила количество участков для жителей Приднестровья с 44 до 41. Одну участок решили не открывать в коммуне Коржова Дубоссарского района, и еще два - в Бендерах.

Решение объяснили тем, чтобы "не допустить инцидентов, которые могут нарушить ход голосования".

В ЦИК при этом ссылаются на заявление Генерального инспектората полиции о том, что на этих участках будет непросто обеспечить прозрачность и законность голосования.

Отметим, граждане Молдовы, проживающие в непризнанном Приднестровье, имеют право голоса на молдовских президентских и парламенских выборах, но голосуют на специальных участках. Сначала их участие в политической жизни была незначительным, но в последние годы голоса как Приднестровья, так и диаспоры существенно влияют на общий результат выборов. Избиратели из Приднестровья традиционно больше поддерживают пророссийские силы, тогда как диаспора - проевропейские (подробно об этом - в исследовании ЕвроПравды На выборы вместе с "сепаратистами": что подсказывает Украины опыт Грузии и Молдовы).

Напомним, президент Майя Санду борется за то, чтобы ЦИК согласилась увеличить количество избирательных участков за рубежом. На президентских выборах на многих участках наблюдались большие очереди, а иногда люди не смогли проголосовать из-за нехватки бюллетеней.

По данным последних соцопросов, партия Санду "Действие и солидарность" может рассчитывать на 50,5% голосов избирателей.

О политической картине в Молдове смотрите также видеоблог "Европейской правды".

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