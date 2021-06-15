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ЄС та США пообіцяли підтримувати Україну та домовилися разом реагувати на дії РФ

Вівторок, 15 червня 2021, 22:32

Євросоюз та США у документі за підсумками саміту пообіцяли продовжити підтримку України, Грузії та Молдови.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як зазначається, лідери "висловили рішучість продовжувати підтримку суверенітету, незалежності і територіальної цілісності Східних партнерів ЄС, та підтримувати Україну, Грузію і Молдову на шляху реформ".

Щодо Росії, ЄС та США заявили про спільну позицію та готовність рішуче реагувати на "негативну поведінку" і шкідливу діяльність РФ.

"Лідери домовилися встановити діалог між ЄС і США на високому рівні, щоб координувати політику й дії щодо Росії", - зазначають у документі. 

Згадали і ситуацію у Білорусі, пообіцявши Александру Лукашенку наслідки за дії його режиму. 

"ЄС і США підтримують народ Білорусі та його прагнення до захисту прав людини і демократії. Ми рішуче налаштовані притягнути режим Лукашенка до відповідальності за посилення наступу на права людини і фундаментальні свободи та за те, що він поставив під загрозу безпеку польотів, вдавшись до безпрецедентної і неприйнятної зміни курсу європейського пасажирського літака під надуманим приводом з метою арешту журналіста - у рамках продовження наступу на інакодумців та свободу преси", - зазначають у комюніке.  

Нагадаємо, саміт ЄС і США став однією з низки міжнародних подій за участі президента США Джо Байдена, який вперше на цій посаді здійснює візит до Європи. Раніше відбулася фізична зустріч "Великої сімки" та саміт НАТО у Брюсселі.

16 червня має відбутися зустріч Байдена з президентом РФ Владіміром Путіним. 

Як повідомлялося, глава МЗС Дмитро Кулеба не бачить ризиків у тому, що президенти РФ і США на саміті у Швейцарії 16 червня укладуть угоду про Україну за її спиною.

Детальніше про це - у відеоблозі "Європейської правди": 

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