ЕС и США пообещали поддерживать Украину и договорились вместе реагировать на действия РФ

Евросоюз и США в документе по итогам саммита пообещали продолжить поддержку Украины, Грузии и Молдовы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, лидеры "выразили решительность продолжать поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Восточных партнеров ЕС и поддерживать Украину, Грузию и Молдову на пути реформ".

Что касается России, ЕС и США заявили об общей позиции и готовности решительно реагировать на "негативное поведение" и вредительскую деятельность РФ.

"Лидеры договорились установить диалог между ЕС и США на высоком уровне, чтобы координировать политику и действия в отношении России", - отмечают в документе.

Упомянули и ситуацию в Беларуси, пообещав Александру Лукашенко последствия за действия его режима.

"ЕС и США поддерживают народ Беларуси и его стремление к защите прав человека и демократии. Мы решительно настроены привлечь режим Лукашенко к ответственности за усиление наступления на права человека и фундаментальные свободы и за то, что он поставил под угрозу безопасность полетов, прибегнув к беспрецедентному и неприемлемому изменению курса европейского пассажирского самолета под надуманным предлогом с целью ареста журналиста - в рамках продолжения наступления на инакомыслящих и свободу прессы", - отмечают в коммюнике.

Напомним, саммит ЕС и США стал одним из серии международных событий с участием президента США Джо Байдена, который впервые на этой должности осуществляет визит в Европу. Ранее состоялась физическая встреча "Большой семерки" и саммит НАТО в Брюсселе.

16 июня должна состояться встреча Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщалось, глава МИД Дмитрий Кулеба не видит рисков в том, что президенты РФ и США на саммите в Швейцарии заключат соглашение об Украине за ее спиной.

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