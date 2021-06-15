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Зустріч Байдена з Путіним триватиме 5 годин, без робочого обіду – Білий дім

Вівторок, 15 червня 2021, 22:53
Зустріч Байдена з Путіним триватиме 5 годин, без робочого обіду – Білий дім

Зустріч президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна може тривати чотири-п'ять годин, перерви та робочий обід не заплановані.

Джерело: Білий дім, "Голос Америки", The New York Time

Деталі: За планом, Путін прибуде на місце зустрічі перший, де його зустріне президент Швейцарії Гі Пармелен, потім прибуде Байден. Пармелен проведе їх до кімнати, де відбудуться переговори, а сама дискусія відбуватиметься за участі лише президентів США і Росії, державного секретаря й голови МЗС Росії й перекладачів.

Конкретні часові рамки зустрічі журналістам не повідомили, однак підтвердили, що сторони орієнтуються на чотири-п'ять годин перемовин без запланованих перерв чи формального обіду, тож вони "не розділять трапезу", а за результатами саміту президенти проведуть окремі пресконференції.

Представники Білого дому відмовились відповідати на запитання журналістів щодо очікувань від результатів переговорів, ймовірного підписання угод чи посилення дипломатичного представництва у посольствах обох країн. Але високопосадовець адміністрації сказав, що Байлен готувався до цього "дуже важливої міжнародної події", уважно вивчаючи деталі й говорячи із радниками в уряді та позаурядовими експертами.

Зустріч почнеться о 13:00 за місцевим часом.

Нагадаємо: У Кремлі розповіли про графік саміту Байдена і Путіна, який відбудеться 16 червня в Женеві.

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденПутіндипломатичні відносини
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