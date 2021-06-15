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Встреча Байдена с Путиным продлится 5 часов, без рабочего обеда – Белый дом

Вторник, 15 июня 2021, 22:53

Встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина может длиться четыре-пять часов, но перерывы и рабочий обед не запланированы.

Источник: Белый дом, "Голос Америки", The New York Time

Детали: По плану, Путин прибудет на место встречи первый, где его встретит президент Швейцарии Ги Пармелен, затем прибудет Байден. Пармелен проведет их в комнату, где состоятся переговоры, а сама дискуссия будет проходить при участии только президентов США и России, государственного секретаря и главы МИД России и переводчиков.

Конкретные временные рамки встречи журналистам не сообщили, однако подтвердили, что стороны ориентируются на четыре-пять часов переговоров без запланированных перерывов или формального обеда, поэтому они "не разделят трапезу", а по результатам саммита президенты проведут отдельные пресс-конференции.

Представители Белого дома отказались отвечать на вопросы журналистов относительно ожиданий от результатов переговоров, вероятного подписания соглашений или усиления дипломатического представительства в посольствах обеих стран. Но чиновник администрации сказал, что Байден готовился к этому "очень важному международному событию", внимательно изучая детали и говоря с советниками в правительстве и неправительственными экспертами.

Встреча начнется в 13:00 по местному времени.

Темы: БайденПутиндипломатические отношения


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