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Шкільний вчитель переміг на президентських виборах у Перу

Середа, 16 червня 2021, 00:26
Шкільний вчитель переміг на президентських виборах у Перу

Після підрахунку всіх голосів на президентських виборах у Перу кандидат від соціалістів Педро Кастільо з невеликим відривом випередив свою консервативну суперницю Кейко Фухіморі.

Джерело: Reuters

Деталі:  Фухіморі отримала   49,875% голосів, а  Кастільо - 50,125%.

Зазначається, що голосування зіштовхується з потенційними юридичними проблемами з боку Фухіморі – вона висунула звинувачення в шахрайстві з невеликими доказами і спробувала анулювати деякі голоси. Фухіморі заявляла, що прихильники Кастільо вкрали голоси в сільській місцевості. Водночас, міжнародні спостерігачі заявили, що немає ніяких доказів фальсифікації і що вибори були чесні.

Як повідомлялося, Кастільо  - член лівої партії "Вільне Перу". Він учитель початкової школи і політичний новачок і отримав широку підтримку широких мас за обіцянки переписати конституцію і перерозподілити гірничодобувні багатства.

Останній тур президентських виборів у Перу відбувся 6 червня.         

"Українська правда" у Threads

Теми: вибори
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