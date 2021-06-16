Школьный учитель победил на президентских выборах в Перу

После подсчета всех голосов на президентских выборах в Перу кандидат от социалистов Педро Кастильо с небольшим отрывом опередил свою консервативную соперницу Кейко Фухимори.

Источник: Reuters

Детали: Фухимори получила 49,875% голосов, а Кастильо - 50,125%.

Отмечается, что голосование сталкивается с потенциальными юридическими проблемами со стороны Фухимори - она ​​выдвинула обвинения в мошенничестве с небольшими доказательствами и попыталась аннулировать некоторые голоса. Фухимори заявляла, что сторонники Кастильо украли голоса в сельской местности. В то же время, международные наблюдатели заявили, что нет никаких доказательств фальсификации и выборы были честные.

Как сообщалось, Кастильо - член левой партии "Свободное Перу". Он учитель начальной школы и политический новичок и получил широкую поддержку широких масс за обещания переписать конституцию и перераспределить горнодобывающие богатства.

Последний тур президентских выборов в Перу состоялся 6 июня.