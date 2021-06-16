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Transparency International: Пандемія призвела до загострення корупції в усьому ЄС

Середа, 16 червня 2021, 01:13
Transparency International: Пандемія призвела до загострення корупції в усьому ЄС

Пандемія призвела до загострення корупції в усьому ЄС – про це свідчить опитування антикорупційної організації Transparency International.

Джерело: Transparency International, The Guardian

Деталі: З жовтня по грудень 2020 року Transparency International  опитала понад 40 тисяч осіб в 27 країнах-членах ЄС.

Повідомляється, що сфера охорони здоров’я - це осередок корупції, що викликає особливу занепокоєність під час пандемії COVID-19, коли громадянам терміново потрібна медична допомога і вакцинація. Хоча тільки 6% людей давали хабар за медичне обслуговування, 29% жителів ЄС використовували особисті зв'язки для отримання медичної допомоги.

Рівень хабарництва в секторі охорони здоров'я був найвищим в Румунії (22%) і Болгарії (19%), тоді як опора на особисті зв'язки найчастіше була в Чехії (54%) і Португалії (46%). Респонденти також заявили, що їхні уряди не ведуть прозору боротьбу з пандемією. У Франції, Польщі та Іспанії так вважали 60% і більше респондентів.

Угорщина і Польща були виділені як країни, що використовують кризу як "привід для підриву демократії" шляхом запровадження правил, які ослаблюють демократичні інститути.

Дослівно Transparency International: "Під час кризи в галузі охорони здоров'я використання особистих зв'язків для доступу до суспільних послуг може бути настільки ж руйнівним, як і хабарі. Життя можуть бути втрачені, якщо залучені до мережі люди отримають вакцину від COVID-19 або пройдуть курс лікування раніше за тих, у кого є більш нагальні потреби.

Вкрай важливо, щоб уряди країн ЄС подвоїли свої зусилля для забезпечення справедливого і рівноправного відновлення після тривалої пандемії".

Нагадаємо: Станом на 16 червня у Європі виявили 47,2 млн випадків COVID-19. Понад мільйон людей померли.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусЄС
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